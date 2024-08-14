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هيئة البث : نتنياهو يرفض الخروج من محور فيلادلفيا

نتنياهو
نتنياهو




 

الأربعاء، 14-08-2024 09:34 م
الوكيل الإخباري-    قالت هيئة البث العبرية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متمسك بشرطين قبل التوصل إلى أي اتفاق مع حركة حماس.

وبينت ان الشرطين هما: بقاء الجيش في محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وتفتيش النازحين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى شمال قطاع غزة.
gnews

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