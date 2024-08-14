هيئة البث : نتنياهو يرفض الخروج من محور فيلادلفيا

وبينت ان الشرطين هما: بقاء الجيش في محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وتفتيش النازحين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى شمال قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
القبول الموحد : نحو 42 ألف طالبًا وطالبة سيقبلون بالجامعات الرسمية
-
الاردن ..التحقيق مع 3 أشخاص بتهمة عنف انتخابي ضد المرأة
-
الديوان الملكي يعزي 3 عشائر أردنية
-
الأردن يدين قرارات وإجراءات إسرائيلية تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية
-
1.7 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في نصف عام
-
تنويه هام من البنك المركزي الى جميع المواطنين
-
الملك يتابع تقدم سير العمل في مشاريع سياحية وبيئية
-
إنشاء مدرستين جديدتين بقصبة اربد