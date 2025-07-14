هيئة الخدمة العامة تحذر من جهات تدّعي امتلاكها لنماذج اختبار الكفايات - تفاصيل

وأكدت الهيئة، في تنويه رسمي صدر مساء الأحد، أن جميع الاختبارات التي تنفذها تخضع لمنهجية علمية دقيقة، وتتم من خلال نظام إلكتروني متكامل وبمشاركة خبراء مختصين، حيث يتم تطوير بنوك الأسئلة بشكل مستمر وفق الكفايات المطلوبة لكل وظيفة.
ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم الالتفات إلى أي مواد أو نماذج يتم تداولها خارج القنوات الرسمية، مشيرة إلى أن المعلومات الدقيقة والمعتمدة حول اختبارات الكفايات وضوابطها يمكن الحصول عليها فقط من خلال منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني www.spac.gov.jo.
كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الصفحات والمواقع المخالفة لحماية المتقدمين للاختبارات ومنع التضليل.
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