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هيئة الخدمة العامة تحذر من جهات تدّعي امتلاكها لنماذج اختبار الكفايات - تفاصيل

هيئة الخدمة والإدارة العامة
هيئة الخدمة والإدارة العامة
 
الإثنين، 14-07-2025 12:13 ص
الوكيل الإخباري- حذّرت هيئة الخدمة والإدارة العامة المواطنين من التعامل مع صفحات ومواقع إلكترونية غير رسمية تدّعي امتلاكها لنماذج اختبارات تقييم الكفايات، وتقوم بترويج وبيع "دوسيات" ومواد علمية مرتبطة بالاختبارات التي تنفذها الهيئة.اضافة اعلان


وأكدت الهيئة، في تنويه رسمي صدر مساء الأحد، أن جميع الاختبارات التي تنفذها تخضع لمنهجية علمية دقيقة، وتتم من خلال نظام إلكتروني متكامل وبمشاركة خبراء مختصين، حيث يتم تطوير بنوك الأسئلة بشكل مستمر وفق الكفايات المطلوبة لكل وظيفة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم الالتفات إلى أي مواد أو نماذج يتم تداولها خارج القنوات الرسمية، مشيرة إلى أن المعلومات الدقيقة والمعتمدة حول اختبارات الكفايات وضوابطها يمكن الحصول عليها فقط من خلال منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني www.spac.gov.jo.

 كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الصفحات والمواقع المخالفة لحماية المتقدمين للاختبارات ومنع التضليل.
 
 
gnews

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هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية هيئة الخدمة العامة تحذر من جهات تدّعي امتلاكها لنماذج اختبار الكفايات - تفاصيل



 
 





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