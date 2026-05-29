الجمعة 2026-05-29 12:31 م

"هيئة الخدمة": تعيين أوائل الأفواج الجامعية تجسيد وطني لاستقطاب الكفاءات الشابة

هيئة الخدمة والإدارة العامة تصدر الكشف التنافسي الأساسي للعام 2026
هيئة الخدمة والإدارة العامة
 
الجمعة، 29-05-2026 12:09 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، أن تخصيص نسبة من الشواغر الحكومية لتعيين أوائل الأفواج الجامعية يجسد توجها وطنيا يهدف إلى استقطاب الكفاءات الشابة وتمكينها، باعتبارها عنصرا أساسيا في تطوير الإدارة العامة ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.

اضافة اعلان


ووفق بيان صحفي، أشار النهار إلى أن هذا التوجه ينسجم مع مستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص.


وأوضح أن آلية التعيين تقوم على تخصيص ما نسبته 5 بالمئة من الشواغر الحكومية لأوائل الأفواج من خريجي الجامعات الأردنية من حملة درجة البكالوريوس، ممن لم يمض على تخرجهم أكثر من ثلاث سنوات قبل تاريخ الإعلان عن الوظيفة.


وبين أن المقصود بـ"الفوج الجامعي" هو الحاصل على أعلى تقدير في الفصلين الأول والثاني لسنة التخرج، والأعلى تقديرا في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الأول، على أن لا يكون منفردا في فوجه، وذلك وفق الأسس والتعليمات المعتمدة لهذه الغاية.


وأضاف أن أوائل الأفواج من خريجي السنوات الثلاث الأخيرة، ومن مختلف الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، يحق لهم التنافس على الوظائف التي يعلن عنها لهذه الفئة ضمن مختلف التخصصات ووفق احتياجات الدوائر الحكومية.


وأكد النهار أن التعيين يتم من خلال الإعلان الواضح والشفاف، وإخضاع المتقدمين للاختبارات التنافسية وقياس الكفايات الوظيفية، بما يضمن اختيار الكفاءات على أساس الجدارة إلى جانب التفوق الأكاديمي.


وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجامعات الأردنية للتحقق من صحة البيانات الأكاديمية وترتيب الخريجين، بما يعزز النزاهة والشفافية في إجراءات التعيين، مؤكدا أن استقطاب أوائل الأفواج يمثل استثمارا في القيادات الشابة ودعما لمسيرة التحديث والتطوير في القطاع العام.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيئة الخدمة والإدارة العامة تصدر الكشف التنافسي الأساسي للعام 2026

أخبار محلية "هيئة الخدمة": تعيين أوائل الأفواج الجامعية تجسيد وطني لاستقطاب الكفاءات الشابة

وزارة السياحة والآثار تحذر من التعامل مع المكاتب والجهات غير المصنفة لديها

أخبار محلية وزارة السياحة تنفذ برامج ترفيهية في السلط بمناسبة عيد الأضحى

إنا لله وإنا إليه راجعون

الوفيات وفيات الجمعة 29-5-2026

براميل نفط

أسواق ومال بيانات: هبوط مخزونات الولايات المتحدة من النفط والبنزين ونواتج التقطير

شهدت بورصة لندن صباح اليوم الاثنين، بداية هادئة جداً للتداولات، حيث ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 (FTSE 100) نقطة واحدة فقط، أي ما يعادل 0.01 بالمائة ليصل إلى 9,668 نقطة. وسجلت أسهم شركة يونيليفر أكب

أسواق ومال أسهم أوروبا تنخفض مع استمرار القلق بسبب تطورات الشرق الأوسط

العاصمة عمان

أخبار محلية ارتفاع بيوعات الشقق في الأردن 37% خلال نيسان الماضي مقارنة مع آذار

العراق: هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف مقر الدعم اللوجستي بمحيط مطار بغداد

عربي ودولي الخارجية العراقية تدين استهداف الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة

مادبا

أخبار محلية ثقافة مادبا تنظم فعالية "أفراح العيد" في مركز زها الثقافي



 
 






الأكثر مشاهدة

 