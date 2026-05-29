"هيئة الخدمة": تعيين أوائل الأفواج الجامعية تجسيد وطني لاستقطاب الكفاءات الشابة

ووفق بيان صحفي، أشار النهار إلى أن هذا التوجه ينسجم مع مستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص.
وأوضح أن آلية التعيين تقوم على تخصيص ما نسبته 5 بالمئة من الشواغر الحكومية لأوائل الأفواج من خريجي الجامعات الأردنية من حملة درجة البكالوريوس، ممن لم يمض على تخرجهم أكثر من ثلاث سنوات قبل تاريخ الإعلان عن الوظيفة.
وبين أن المقصود بـ"الفوج الجامعي" هو الحاصل على أعلى تقدير في الفصلين الأول والثاني لسنة التخرج، والأعلى تقديرا في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الأول، على أن لا يكون منفردا في فوجه، وذلك وفق الأسس والتعليمات المعتمدة لهذه الغاية.
وأضاف أن أوائل الأفواج من خريجي السنوات الثلاث الأخيرة، ومن مختلف الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، يحق لهم التنافس على الوظائف التي يعلن عنها لهذه الفئة ضمن مختلف التخصصات ووفق احتياجات الدوائر الحكومية.
وأكد النهار أن التعيين يتم من خلال الإعلان الواضح والشفاف، وإخضاع المتقدمين للاختبارات التنافسية وقياس الكفايات الوظيفية، بما يضمن اختيار الكفاءات على أساس الجدارة إلى جانب التفوق الأكاديمي.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجامعات الأردنية للتحقق من صحة البيانات الأكاديمية وترتيب الخريجين، بما يعزز النزاهة والشفافية في إجراءات التعيين، مؤكدا أن استقطاب أوائل الأفواج يمثل استثمارا في القيادات الشابة ودعما لمسيرة التحديث والتطوير في القطاع العام.
