 
الأربعاء 2025-03-05 02:03 ص
 

هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي - رابط

هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي - رابط
هيئة الخدمة
الأربعاء، 05-03-2025 01:01 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة الخدمة والإدارة العامة، أمس الثلاثاء، عن نشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2025 على موقعها الإلكتروني، وذلك استعداداً لإصدار الكشف التنافسي، الذي سيتم اعتماده لغايات تعبئة ما نسبته (30 %) من الشواغر الحكومية للعام الحالي، وفقا لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات والأسس الصادرة عنه.

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ودعت الهيئة المتقدمين بطلبات توظيف لدى الهيئة، الاطلاع على بياناتهم في الكشف وإرسال ملاحظاتهم عليها من خلال الرابط: (enq-sys.spac.gov.jo)، وذلك حتى نهاية يوم الخميس المقبل 13 آذار الساعة 12:00، مشددة على أنه لن يتم استقبال أية ملاحظات إلا من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لهذه الغاية.


وبينت الهيئة أن الكشف يتضمن فقط طلبات التوظيف المقدمة لدى الهيئة قبل 30 تشرين الثاني من العام2023، حيث تم إيقاف استقبال الطلبات بعد هذا التاريخ، تماشيا مع متطلبات تحديث القطاع العام والتحول التدريجي نحو الإعلان المفتوح في عملية استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام.

 
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