هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي - رابط

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الخدمة والإدارة العامة، أمس الثلاثاء، عن نشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2025 على موقعها الإلكتروني، وذلك استعداداً لإصدار الكشف التنافسي، الذي سيتم اعتماده لغايات تعبئة ما نسبته (30 %) من الشواغر الحكومية للعام الحالي، وفقا لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات والأسس الصادرة عنه.

اضافة اعلان



ودعت الهيئة المتقدمين بطلبات توظيف لدى الهيئة، الاطلاع على بياناتهم في الكشف وإرسال ملاحظاتهم عليها من خلال الرابط: (enq-sys.spac.gov.jo)، وذلك حتى نهاية يوم الخميس المقبل 13 آذار الساعة 12:00، مشددة على أنه لن يتم استقبال أية ملاحظات إلا من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لهذه الغاية.