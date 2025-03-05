هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي - رابط

ودعت الهيئة المتقدمين بطلبات توظيف لدى الهيئة، الاطلاع على بياناتهم في الكشف وإرسال ملاحظاتهم عليها من خلال الرابط: (enq-sys.spac.gov.jo)، وذلك حتى نهاية يوم الخميس المقبل 13 آذار الساعة 12:00، مشددة على أنه لن يتم استقبال أية ملاحظات إلا من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لهذه الغاية.
وبينت الهيئة أن الكشف يتضمن فقط طلبات التوظيف المقدمة لدى الهيئة قبل 30 تشرين الثاني من العام2023، حيث تم إيقاف استقبال الطلبات بعد هذا التاريخ، تماشيا مع متطلبات تحديث القطاع العام والتحول التدريجي نحو الإعلان المفتوح في عملية استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام.
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