هيئة الخدمة: عقد اختبارات تنافسية إلكترونيا في جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا

وأكدت الهيئة، في بيان، أن عقد الاختبارات في الجامعات الحكومية جاء ثمرة للتنسيق والتعاون المشترك مع إدارات الجامعات، بهدف الاستفادة من القاعات المحوسبة والإمكانات التقنية المتوفرة لديها خلال الفترات المتاحة، ولا سيما خلال العطلة الفصلية، بما يضمن تنفيذ الاختبارات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، ويوفر بيئة اختبارية ملائمة للمرشحين.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهجها المستمر في تطوير منظومة الاختبارات التنافسية وتوسيع نطاق عقدها في مختلف المحافظات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة استمرارها في تنفيذ برامجها بالشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يخدم المصلحة العامة.
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