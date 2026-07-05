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هيئة الخدمة: عقد اختبارات تنافسية إلكترونيا في جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا

أعلنت هيئة الخدمة والإدارة العامة، بدء عقد الاختبارات التنافسية الإلكترونية للمرشحين للتنافس على وظائف وزارة التربية والتعليم من أبناء محافظة إربد، وذلك ابتداء من الأحد، في جامعتي اليرموك والعلوم والت
هيئة الخدمة والإدارة العامة
 
الأحد، 05-07-2026 11:01 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة الخدمة والإدارة العامة، بدء عقد الاختبارات التنافسية الإلكترونية للمرشحين للتنافس على وظائف وزارة التربية والتعليم من أبناء محافظة إربد، وذلك ابتداء من الأحد، في جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا، ضمن خطتها الهادفة إلى توفير مواقع اختبار أقرب إلى أماكن إقامة المتقدمين، بما يسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ الاختبارات وتحسين تجربة المتقدمين.اضافة اعلان


وأكدت الهيئة، في بيان، أن عقد الاختبارات في الجامعات الحكومية جاء ثمرة للتنسيق والتعاون المشترك مع إدارات الجامعات، بهدف الاستفادة من القاعات المحوسبة والإمكانات التقنية المتوفرة لديها خلال الفترات المتاحة، ولا سيما خلال العطلة الفصلية، بما يضمن تنفيذ الاختبارات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، ويوفر بيئة اختبارية ملائمة للمرشحين.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهجها المستمر في تطوير منظومة الاختبارات التنافسية وتوسيع نطاق عقدها في مختلف المحافظات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة استمرارها في تنفيذ برامجها بالشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يخدم المصلحة العامة.
 
 


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