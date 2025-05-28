هيئة الخدمة والإدارة العامة تفتتح مركز تقييم الكفايات غدا الخميس

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن تأسيس المركز يأتي كأحد المشاريع الأساسية في خطة الهيئة الاستراتيجية للأعوام (2024-2027)، وانسجامًا مع مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، وترجمة لمضامين نظام إدارة الموارد البشرية، الذي يُعلي من شأن الكفايات، ويعزز مبادئ الجدارة والاستحقاق والشفافية، وصولًا إلى قطاع عام كفؤ ومُمكن يقدم خدمات عالية الجودة ويحقق تطلعات الرؤية الملكية السامية.
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