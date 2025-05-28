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هيئة الخدمة والإدارة العامة تفتتح مركز تقييم الكفايات غدا الخميس

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أرشيفية
 
الأربعاء، 28-05-2025 11:15 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الخدمة والإدارة العامة، استعدادها لافتتاح مركز تقييم الكفايات، يوم غد الخميس، تزامنا مع احتفالات المملكة الأردنية بعيد الاستقلال الـ 79.

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وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن تأسيس المركز يأتي كأحد المشاريع الأساسية في خطة الهيئة الاستراتيجية للأعوام (2024-2027)، وانسجامًا مع مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، وترجمة لمضامين نظام إدارة الموارد البشرية، الذي يُعلي من شأن الكفايات، ويعزز مبادئ الجدارة والاستحقاق والشفافية، وصولًا إلى قطاع عام كفؤ ومُمكن يقدم خدمات عالية الجودة ويحقق تطلعات الرؤية الملكية السامية.

 
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