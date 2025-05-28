هيئة الخدمة والإدارة العامة تفتتح مركز تقييم الكفايات غدا الخميس

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الخدمة والإدارة العامة، استعدادها لافتتاح مركز تقييم الكفايات، يوم غد الخميس، تزامنا مع احتفالات المملكة الأردنية بعيد الاستقلال الـ 79.

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