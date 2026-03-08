هيئة الخدمة والإدارة العامة تنشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2026

07:51 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الخدمة والإدارة العامة نشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2026 على موقعها الإلكتروني، تمهيدًا لإصدار الكشف التنافسي النهائي الذي سيُعتمد لغايات تعبئة ما نسبته 20% من الشواغر الحكومية خلال العام الحالي، وذلك وفقًا لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بموجبه.





ودعت الهيئة، في بيان صادر اليوم الأحد، مقدمي طلبات التوظيف المدرجة ضمن مخزونها إلى الاطلاع على بياناتهم الواردة في الكشف، وإرسال ملاحظاتهم عليها من خلال الخدمة الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية عبر الرابط:

https://enq-sys.spac.gov.jo



وأكدت الهيئة أن بإمكان المتقدمين تقديم ملاحظاتهم على بيانات طلباتهم بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى مراجعة مقرها، مشيرة إلى أن استقبال الملاحظات سيستمر حتى نهاية يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026.



وشددت على أنه لن يتم استقبال أي ملاحظات إلا من خلال الخدمة الإلكترونية المخصصة، والتي تتيح للمتقدمين إرسال جميع الملاحظات المتعلقة بطلباتهم، مثل مكان الإقامة، والمؤهلات العلمية، وبيانات التواصل، وغيرها من المعلومات.



وأوضحت الهيئة أن الكشف التنافسي يتضمن فقط طلبات التوظيف المقدمة قبل 30 نوفمبر 2023، حيث تم إيقاف استقبال الطلبات بعد هذا التاريخ، تماشيًا مع متطلبات تحديث القطاع العام وأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.





