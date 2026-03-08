هيئة الخدمة والإدارة العامة تنشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2026

ودعت الهيئة، في بيان صادر اليوم الأحد، مقدمي طلبات التوظيف المدرجة ضمن مخزونها إلى الاطلاع على بياناتهم الواردة في الكشف، وإرسال ملاحظاتهم عليها من خلال الخدمة الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية عبر الرابط:
https://enq-sys.spac.gov.jo
وأكدت الهيئة أن بإمكان المتقدمين تقديم ملاحظاتهم على بيانات طلباتهم بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى مراجعة مقرها، مشيرة إلى أن استقبال الملاحظات سيستمر حتى نهاية يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026.
وشددت على أنه لن يتم استقبال أي ملاحظات إلا من خلال الخدمة الإلكترونية المخصصة، والتي تتيح للمتقدمين إرسال جميع الملاحظات المتعلقة بطلباتهم، مثل مكان الإقامة، والمؤهلات العلمية، وبيانات التواصل، وغيرها من المعلومات.
وأوضحت الهيئة أن الكشف التنافسي يتضمن فقط طلبات التوظيف المقدمة قبل 30 نوفمبر 2023، حيث تم إيقاف استقبال الطلبات بعد هذا التاريخ، تماشيًا مع متطلبات تحديث القطاع العام وأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
-
أخبار متعلقة
-
حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطالب ياسر نمر
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
صفارات الإنذار تدوي بمناطق مختلفة في الأردن
-
"الطيران المدني": حركة الملاحة الجوية في المطارات الأردنية تشهد استقرارا تدريجيا
-
الجامعة الأردنية تنظم أنشطة وفعاليات اجتماعية ورمضانية
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
"شؤون المرأة": الأردنيات ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتحديث