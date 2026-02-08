الأحد 2026-02-08 09:02 م

"هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته

الوكيل الإخباري-قالت الناطقة باسم هيئة الطاقة والمعادن، تحرير القاق، الأحد، إن قرار إضافة المادة الكاشفة اللونية إلى مادة الكاز جاء بهدف كشف أي حالات تلاعب أو خلط مع الديزل أو البنزين، مؤكدة أن هذه المادة لا تؤثر على جودة الكاز أو كفاءته التشغيلية، وأن مواصفاته تبقى على حالها.

وأوضحت القاق  أن المادة اللونية الكاشفة هي ضمن المواصفة القياسية الأردنية والقاعدة الفنية المعتمدة، والغاية الأساسية منها هي كشف حالات التلاعب ومحاولات الخلط بين مادة الكاز والديزل أو البنزين، مؤكدة أن جودة مادة الكاز تبقى نفسها دون أي تأثير على النوعية أو الكفاءة.


وأكدت أن هذه المادة مستخدمة في العديد من دول العالم لنفس الغاية، وأن اللون الأزرق للكاز يهدف إلى تعزيز الرقابة والكشف المبكر عن أي مخالفات.

 
 


