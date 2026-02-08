"هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته

وأوضحت القاق أن المادة اللونية الكاشفة هي ضمن المواصفة القياسية الأردنية والقاعدة الفنية المعتمدة، والغاية الأساسية منها هي كشف حالات التلاعب ومحاولات الخلط بين مادة الكاز والديزل أو البنزين، مؤكدة أن جودة مادة الكاز تبقى نفسها دون أي تأثير على النوعية أو الكفاءة.
وأكدت أن هذه المادة مستخدمة في العديد من دول العالم لنفس الغاية، وأن اللون الأزرق للكاز يهدف إلى تعزيز الرقابة والكشف المبكر عن أي مخالفات.
