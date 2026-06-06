السبت 2026-06-06 11:43 م

"هيئة الطاقة" تتلقى 1096 طلبا للحصول على تراخيص خلال نيسان الماضي

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أرشيفية
 
السبت، 06-06-2026 11:10 م

الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال نيسان الماضي، 1096طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، تم رفض 9 طلبات منها في قطاع النفط ومشتقاته.

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وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات بواقع 454 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و34 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و397 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و211 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

 
 


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