"هيئة الطاقة" تتلقى 1096 طلبا للحصول على تراخيص خلال نيسان الماضي

وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات بواقع 454 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و34 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و397 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و211 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
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