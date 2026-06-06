"هيئة الطاقة" تتلقى 1096 طلبا للحصول على تراخيص خلال نيسان الماضي

الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال نيسان الماضي، 1096طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، تم رفض 9 طلبات منها في قطاع النفط ومشتقاته.

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