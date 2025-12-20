"هيئة الطاقة" تتلقى 1136 طلبا للحصول على تراخيص الشهر الماضي

04:46 م

الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال الشهر الماضي، 1136 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، رفضت 10 طلبات منها في قطاع النفط ومشتقاته. اضافة اعلان





وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات بواقع 285 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و538 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و256 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و57 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.



