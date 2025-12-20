السبت 2025-12-20 07:10 م

"هيئة الطاقة" تتلقى 1136 طلبا للحصول على تراخيص الشهر الماضي

"هيئة الطاقة" تتلقى 1136 طلبا للحصول على تراخيص الشهر الماضي
"هيئة الطاقة" تتلقى 1136 طلبا للحصول على تراخيص الشهر الماضي
السبت، 20-12-2025 04:46 م
الوكيل الإخباري-  تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال الشهر الماضي، 1136 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، رفضت 10 طلبات منها في قطاع النفط ومشتقاته.اضافة اعلان


وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات بواقع 285 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و538 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و256 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و57 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

القاضي الدكتور علي بيك الخضيري يناقش أطروحته للدكتوراه في الجريمة الإلكترونية

مناسبات القاضي الدكتور علي بيك الخضيري يناقش أطروحته للدكتوراه في الجريمة الإلكترونية

مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة اللواء المتقاعد محمد العضايلة

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة اللواء المتقاعد محمد العضايلة

الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش غدا

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش غدا

"البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية

أخبار الشركات "البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية

الحاجة عايشة أبو عريش في ذمة الله

نعـي فـاضل الحاجة عايشة أبو عريش في ذمة الله

وزارة الأوقاف تختتم ورشة لمراجعة خطتها الاستراتيجية

أخبار محلية وزارة الأوقاف تختتم ورشة لمراجعة خطتها الاستراتيجية

باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار

ترند باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار

أردني يفوز بجائزة الشارقة الدوليّة اللغوية

أخبار محلية أردني يفوز بجائزة الشارقة الدوليّة اللغوية



 






الأكثر مشاهدة