هيئة الطاقة تتلقى 1221 طلبا للحصول على تراخيص خلال تشرين الثاني الماضي

الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال تشرين الثاني الماضي، 1221 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، رفض منها 4 طلبات بقطاع النفط ومشتقاته.

