الأحد 2026-01-11 05:28 م

هيئة الطاقة تتلقى 1221 طلبا للحصول على تراخيص خلال تشرين الثاني الماضي

ل
أرشيفية
 
الأحد، 11-01-2026 03:58 م

الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال تشرين الثاني الماضي، 1221 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، رفض منها 4 طلبات بقطاع النفط ومشتقاته.

اضافة اعلان


وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات بواقع 321 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و583 في قطاع المصادر الطبيعية، و255 في قطاع النفط ومشتقاته، و62 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

شؤون برلمانية "المالية النيابية" تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة المياه

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل شكر على تعاز

العيسوي يعزي عشيرتي النوايسة والطراونة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي النوايسة والطراونة

ل

شؤون برلمانية "التعليم النيابية" تطلع على الأداء الأكاديمي للجامعة الأردنية

ا

أخبار محلية وزير العدل: الأردن يضع خبراته القضائية والقانونية في خدمة الأشقاء بسوريا

ل

أخبار محلية مستشفى الجامعة يطلق خطته الاستراتيجية للأعوام 2026–2030

الثقافة العسكرية توقع اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية

أخبار محلية الثقافة العسكرية توقع اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية

ا

أخبار الشركات "زين" ترفع تصنيفها في القائمة العالمية للتصدّي لتغيّر المناخ إلى المستوى A



 






الأكثر مشاهدة