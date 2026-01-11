هيئة الطاقة تتلقى 1221 طلبا للحصول على تراخيص خلال تشرين الثاني الماضي

وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات بواقع 321 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و583 في قطاع المصادر الطبيعية، و255 في قطاع النفط ومشتقاته، و62 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
-
أخبار متعلقة
-
البدء بتنفيذ مشروع تطوير مدينة العقبة الذكية
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي النوايسة والطراونة
-
وزير العدل: الأردن يضع خبراته القضائية والقانونية في خدمة الأشقاء بسوريا
-
مستشفى الجامعة يطلق خطته الاستراتيجية للأعوام 2026–2030
-
الثقافة العسكرية توقع اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية
-
العدوان يترأس اجتماع اللجنة الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب العرب
-
الأمانة تتعاقد مع شركات خاصة لجمع وتنظيف ونقل النفايات في العاصمة
-
بدء إجراءات تجنيد مكلفي خدمة العلم للدفعة الأولى لعام 2026