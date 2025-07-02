الأربعاء 2025-07-02 12:20 م
 

"هيئة الطاقة" تتلقى 388 طلبا للحصول على تراخيص خلال أيار الماضي

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 
الأربعاء، 02-07-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري-   تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال أيار الماضي 388 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، رفض منها طلب واحد يتعلق بقطاع النفط ومشتقاته.

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وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات على النحو التالي: 142 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و49 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و177 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و20 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.


ومن أبرز الطلبات التي تلقتها الهيئة: 8 طلبات لتصريح محطة شحن عامة، وطلبان لترخيص محطة شحن عامة، و119 طلبا لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي، وطلبان لإقامة محطة محروقات، وموافقتان مبدئيتان على إنشاء وكالتين لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، وطلبان لإنشاء منشأة وقود صناعي.

 
 
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