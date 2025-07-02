"هيئة الطاقة" تتلقى 388 طلبا للحصول على تراخيص خلال أيار الماضي

الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال أيار الماضي 388 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، رفض منها طلب واحد يتعلق بقطاع النفط ومشتقاته.

اضافة اعلان



وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات على النحو التالي: 142 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و49 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و177 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و20 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.