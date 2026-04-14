الثلاثاء 2026-04-14 01:27 م

"هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي

"هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي
"هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي
 
الثلاثاء، 14-04-2026 01:15 م
الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال شباط الماضي، 960 طلبات للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات تم رفض 5 طلبات في قطاع النفط ومشتقاته.اضافة اعلان


وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، توزعت الطلبات بواقع 202 طلب في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و15 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة و478 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية و265 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
 
 


"هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي

أخبار محلية "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي

