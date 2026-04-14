"هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي

الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال شباط الماضي، 960 طلبات للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات تم رفض 5 طلبات في قطاع النفط ومشتقاته.





وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، توزعت الطلبات بواقع 202 طلب في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و15 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة و478 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية و265 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.









