الجمعة 2026-03-27 04:47 م

هيئة الطاقة: تكثيف الرقابة على محطات الوقود للتأكد من التزامها بالبيع وفق الأسعار المعلنة

جانب من المتابعة بمركز الطوارئ
 
الجمعة، 27-03-2026 02:40 م

الوكيل الإخباري- يواصل رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، متابعة أوضاع قطاع الطاقة والمعادن من داخل مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة، الذي يعمل على مدار الساعة، وذلك في إطار الجهود المؤسسية المتواصلة لضمان جاهزية القطاع واستمرارية تقديم الخدمة بكفاءة عالية في مختلف الظروف، وبالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات والشركاء المعنيين.

ووجّه السعايدة فرق الهيئة المختصة إلى تكثيف الجولات الرقابية والميدانية على محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز، للتأكد من الالتزام باستمرارية التزويد وفق الأسعار المعلنة، بما يعزز موثوقية الخدمة ويحافظ على استقرارها واستمراريتها لكافة المشتركين في جميع مناطق المملكة.

 
 


