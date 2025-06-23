هيئة الطاقة: رصد إشعاعي متواصل بأحدث التقنيات وطمأنينة كاملة للمواطنين

10:50 ص

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أن المنظومة الوطنية للرصد الإشعاعي البيئي تعمل بكفاءة واستمرارية على مدار الساعة، وتشمل شبكة متكاملة من المحطات الثابتة والمختبرات الميدانية المتنقلة، بإشراف فرق فنية متخصصة ومؤهلة، ووفق أعلى المعايير الفنية والممارسات الدولية. اضافة اعلان





وأوضح المهندس السعايدة أن نتائج الرصد الإشعاعي والتحليلات التي نُفذت منذ فجر الأمس في عدد من المواقع المستهدفة، باستخدام مختبرات متنقلة وأجهزة قياس متقدمة والمستمرة لغاية اللحظة، تأتي ضمن سلسلة متواصلة من أعمال المراقبة والفحص الفني التي تنفذها الهيئة بشكل يومي، وضمن خطة احترازية شاملة، وقد أظهرت أن المستويات الإشعاعية في المملكة تقع ضمن حدود الخلفية الإشعاعية الطبيعية، بما يبعث على الطمأنينة ولا يدعو إلى القلق، ودون تسجيل أي مؤشرات تستدعي اتخاذ إجراءات إضافية.



وتُعزز الهيئة قدراتها الفنية من خلال امتلاك محطات رصد إشعاعي متنقلة متقدمة تُعد جزءًا أساسيًا من الخطة الوطنية للطوارئ الإشعاعية، وتُستخدم لتقييم فوري ودقيق في المواقع الحساسة. كما يُعتبر الأردن من أوائل الدول العربية التي ربطت محطاتها الثابتة مع الشبكة العالمية للرصد التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال نظام (IRMIS)، الذي يتيح تبادل وتحليل البيانات لحظيًا أثناء الطوارئ، بما يعزز سرعة الاستجابة ودقة القرار.



وأضاف السعايدة أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور الرقابي المناط بالهيئة، وضمن منظومة وطنية متكاملة للرصد الإشعاعي البيئي تُدار بكفاءة وشفافية، وتعكس التزام الدولة بالحفاظ على السلامة العامة واستدامة الأداء المؤسسي. وأكد أن الهيئة، وبالتنسيق الكامل مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وكافة الجهات المعنية، تواصل عملها وفق أعلى درجات الجاهزية والاحتراف، بما يضمن سلامة المواطنين وحمايتهم، ويُجسّد نهج العمل الاستباقي الذي تتبناه الدولة في التعامل مع أي مستجدات.