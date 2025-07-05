هيئة الطاقة: عدم تنفيذ عمليات فصل مبرمج للتيار الكهربائي خلال انعقاد امتحانات التوجيهي

وأكد السعايدة ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية والميدانية، ومراقبة أداء الشبكات الكهربائية بشكل مستمر، وتقييم جاهزية فرق الطوارئ على مدار الساعة، وذلك في إطار الدور التنظيمي والرقابي الذي تضطلع به الهيئة، وبما يضمن استمرارية تزويد الخدمة الكهربائية خلال فصل الصيف، مع الأخذ بعين الاعتبار انعقاد امتحانات الثانوية العامة، والحرص على تجنب أي أعطال قد تؤثر على سيرها.
وأشار إلى أن الهيئة تتابع على مدار الساعة، من خلال مركز المراقبة والطوارئ، مؤشرات الأحمال الكهربائية ومعدلات الاستجابة للبلاغات الواردة، لضمان سرعة التدخل عند الحاجة، والحفاظ على استقرار الخدمة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.
ودعا السعايدة المواطنين إلى التواصل مع شركات توزيع الكهرباء أو من خلال القنوات الرسمية للهيئة للإبلاغ عن أي أعطال أو انقطاعات، مؤكداً أن كوادر الهيئة الفنية والرقابية في حالة استعداد تام، وتعمل بروح المسؤولية وبالتنسيق الكامل مع شركات الكهرباء لضمان صيف آمن ومستقر، متمنياً التوفيق والنجاح لأبناء الوطن من طلبة الثانوية العامة.
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