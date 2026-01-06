هيئة الطاقة: قراءات عدادات الكهرباء دقيقة وتعكس الاستهلاك الفعلي

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن ارتفاع استهلاك المواطنين للكهرباء خلال فصل الشتاء، وانتقالهم إلى شرائح استهلاك أعلى، أسهم بشكل كبير في زيادة كلفة الطاقة عليهم.

اضافة اعلان



وأوضح السعايدة أن سبب ارتفاع فواتير الكهرباء لشهر كانون الأول/ديسمبر، يعود بشكل أساسي إلى زيادة الاستهلاك، وليس بسبب ارتفاع الأسعار، مبينًا أن التعرفة الكهربائية لم تشهد أي تعديل منذ عام 2022.



وأشار السعايدة إلى أن الأحمال الكهربائية في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي شهدت زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادة بين 50 إلى 60% مقارنة بشهري تشرين أول وتشرين ثاني.



وأوضح أن الأحمال الكهربائية في شهري تشرين أول وتشرين ثاني كانت قد بلغت نحو 2500 و2600 ميجا واط على التوالي، بينما قفزت في ديسمبر إلى ما بين 3900 و4200 ميجا واط.



وفيما يتعلق بنظام قراءة العدادات، بيّن السعايدة أن 95% من العدادات الكهربائية هي عدادات ذكية، تعمل إلكترونيًا دون الحاجة لتدخل بشري، مؤكدًا أن القراءات التي يتم تسجيلها دقيقة وتعكس استهلاك الكهرباء الفعلي خلال 30 يومًا، ولا توجد قراءات خاطئة أو تقديرية.



وحول كيفية الحد من ارتفاع فواتير الكهرباء، دعا السعايدة المواطنين إلى استخدام الأجهزة الكهربائية في فصل الشتاء بشكل أمثل ومناسب، مع ضرورة صيانة الأجهزة الكهربائية بشكل دوري لضمان كفاءتها.



كما دعا إلى ضبط المكيفات على درجة حرارة 24 مئوية، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى المحافظة على الاستهلاك الطبيعي للكهرباء دون التأثير على قيمة الفاتورة.



وشدد السعايدة على أن الفاصل بين شركة الكهرباء والمواطن هو عداد الكهرباء، مؤكدًا أنه في حال ضبط الأجهزة الكهربائية بشكل صحيح، فإن ذلك سيحد من الزيادة في استهلاك الطاقة.



وفيما يخص شكاوى المواطنين بشأن فواتير الكهرباء، أكد السعايدة أن أبواب الهيئة مفتوحة لاستقبال أي شكاوى أو ملاحظات.