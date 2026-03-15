هيئة الطاقة: لدينا احتياطيات كافية من المشتقات النفطية وشبكتنا الكهربائية مستقرة

الوكيل الإخباري - أكد مدير النفط والغاز بهيئة الطاقة والمعادن المهندس عبدالسلام الزيود أن الأردن يملك احتياطيات كافية من المحروقات والغاز المنزلي.





وقال الزيود خلال اجتماع نيابي، اليوم الأحد، إن الشبكة الكهربائية مستقرة حتى الآن.



وأضاف أن هيئة الطاقة لديها خطة بديلة في حال حدث أي انقطاع في المشتقات النفطية أو الغاز الطبيعي.



وأشار الزيود إلى أن هناك بواخر تحمل المشتقات النفطية وصلت مؤخرا إلى الأردن وهناك بواخر في طريقها للمملكة.





