الأحد 2026-05-31 04:59 م

هيئة الطاقة والمعادن تُحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر حزيران بقيمة صفر

هيئة الطاقة والمعادن تُحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر حزيران بقيمة صفر
هيئة الطاقة والمعادن تُحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر حزيران بقيمة صفر
 
الأحد، 31-05-2026 03:29 م
الوكيل الإخباري-  قرّر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر حزيران 2026 عند الصفر.اضافة اعلان


وأوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، أن القيمة المعتمدة لشهر حزيران جاءت مماثلة للقيمة المطبقة خلال شهر أيار الحالي، بما يعكس استقرار هذا البند للشهر المقبل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تسنيم: الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مسيرة معادية جنوب غربي البلاد

عربي ودولي أوكرانيا تستهدف خط أنابيب ومستودع نفط في روسيا بمسيرات

ل

أخبار محلية الاتحاد الآسيوي يسلط الضوء على مشاركة منتخب النشامى في المونديال

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي 6 شهداء و14 جريحاً بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء

أخبار محلية تأخير بدء ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم

قوات الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال شمال القدس

ب

أخبار الشركات افتتاح معرض سيارات EXEED الثاني والرئيسي في الأردن في شارع مكة

ل

أخبار محلية 1393 مراجعا لطوارئ مستشفى الجامعة الأردنيّة خلال عطلة العيد

ب

أخبار محلية الأردن 0 - 2 سويسرا (تحديث مستمر)



 
 






الأكثر مشاهدة

 