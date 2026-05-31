هيئة الطاقة والمعادن تُحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر حزيران بقيمة صفر

الوكيل الإخباري- قرّر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر حزيران 2026 عند الصفر.





وأوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، أن القيمة المعتمدة لشهر حزيران جاءت مماثلة للقيمة المطبقة خلال شهر أيار الحالي، بما يعكس استقرار هذا البند للشهر المقبل.





