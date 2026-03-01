"هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني

الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال كانون الثاني الماضي 1006 طلبات للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، تم رفض 47 طلبا.

اضافة اعلان



وبحسب بيانات الهيئة توزعت الطلبات بواقع 272 طلبا في قطاع العمل الاشعاعي والنووي، 32 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، 493 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و 209 طلبات في قطاع النفط ومشتقاته.