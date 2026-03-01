الأحد 2026-03-01 05:40 م

"هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني

الأحد، 01-03-2026 05:30 م

الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال كانون الثاني الماضي 1006 طلبات للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، تم رفض 47 طلبا.

وبحسب بيانات الهيئة توزعت الطلبات بواقع 272 طلبا في قطاع العمل الاشعاعي والنووي، 32 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، 493 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و 209 طلبات في قطاع النفط ومشتقاته.


ووفقا للبيانات تم رفض 5 طلبات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و 36 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و 6 طلبات في قطاع النفط ومشتقاته.

 
 


