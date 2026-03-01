"هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني

وبحسب بيانات الهيئة توزعت الطلبات بواقع 272 طلبا في قطاع العمل الاشعاعي والنووي، 32 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، 493 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و 209 طلبات في قطاع النفط ومشتقاته.
ووفقا للبيانات تم رفض 5 طلبات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و 36 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و 6 طلبات في قطاع النفط ومشتقاته.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل إدارة الأزمات: الرشقات الصاروخية في التصعيد الحالي أعنف من حرب الـ12 يوما
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الملك: الاعتداء على الأردن وعدد من الدول العربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع
-
الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا التصعيد الإقليمي الخطير
-
الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن
-
الحكومة تطمئن الأردنيين: وفرة في السلع الأساسية واستقرار في الأسواق
-
سلطة إقليم البترا تطلق مسابقة رمضان في أسبوعها الثاني
-
الأمن يجدد تحذيره للأردنيين من هذه التصرفات