الخميس 2025-06-12 06:31 م
 

هيئة الطاقة: 19 طلبا لإنشاء محطات شحن مركبات كهربائية

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 12-06-2025 05:50 م
الوكيل الإخباري-   تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال شهر نيسان الماضي، 574 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، رفضت منها 7 طلبات تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته.اضافة اعلان


وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات بواقع 350 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و39 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و151 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و34 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

ومن أبرز الطلبات التي تلقتها الهيئة 19 طلبا لتصريح محطة شحن عامة، و4 طلبات لترخيص محطة شحن عامة، و80 طلبا لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي، و4 طلبات لإقامة محطة محروقات، و4 طلبات لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، وطلب لإنشاء منشأة وقود صناعي.
 
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