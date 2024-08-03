هيئة الطيران المدني: الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي

وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه "لا صحة أبدا لوقف الخطوط القطرية رحلاتها إلى عمان، وأن الأخبار المتداولة عارية عن الصحة تماما".
وأكد مستو أن الهيئة تتابع الأوضاع الإقليمية ومستمرة بتقييم المتغيرات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامة وأمن تشغيل الرحلات الجوية.
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