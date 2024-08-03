هيئة الطيران المدني: الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، أن الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي.



وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه "لا صحة أبدا لوقف الخطوط القطرية رحلاتها إلى عمان، وأن الأخبار المتداولة عارية عن الصحة تماما".