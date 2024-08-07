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هيئة الطيران المدني: تشغيل الطيران في أجواء الأردن "يسير بشكل اعتيادي"

أرشيفية
مطار الملكة علياء الدولي




 

الأربعاء، 07-08-2024 11:42 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، مساء الأربعاء، أن تشغيل الطيران في أجواء الأردن "يسير بشكل اعتيادي".
gnews

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