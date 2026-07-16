"هيئة الطيران المدني" والمركز الجغرافي الملكي يوقعان مذكرة تفاهم

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس مفوضي الهيئة الكابتن ضيف الله سليمان الفرجات، ومدير عام المركز الجغرافي العميد المهندس معمر كامل حدادين.
وتهدف المذكرة إلى بناء قاعدة بيانات جغرافية محدثة ودقيقة، حيث سيعمل المركز الجغرافي على تزويد الهيئة بالصور الجوية والفضائية والخرائط الرقمية اللازمة لعملياتها.
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