"هيئة الطيران المدني" والمركز الجغرافي الملكي يوقعان مذكرة تفاهم

الوكيل الإخباري- وقعت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم استراتيجية مع المركز الجغرافي الملكي، في خطوة تهدف إلى دمج أحدث البيانات الجيو مكانية في أعمال الطيران المدني.

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ووقع الاتفاقية رئيس مجلس مفوضي الهيئة الكابتن ضيف الله سليمان الفرجات، ومدير عام المركز الجغرافي العميد المهندس معمر كامل حدادين.