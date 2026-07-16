الخميس 2026-07-16 02:05 م

"هيئة الطيران المدني" والمركز الجغرافي الملكي يوقعان مذكرة تفاهم

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الأحد، عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبم
هيئة تنظيم الطيران المدني
 
الخميس، 16-07-2026 01:57 م

الوكيل الإخباري-   وقعت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم استراتيجية مع المركز الجغرافي الملكي، في خطوة تهدف إلى دمج أحدث البيانات الجيو مكانية في أعمال الطيران المدني.

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ووقع الاتفاقية رئيس مجلس مفوضي الهيئة الكابتن ضيف الله سليمان الفرجات، ومدير عام المركز الجغرافي العميد المهندس معمر كامل حدادين.


وتهدف المذكرة إلى بناء قاعدة بيانات جغرافية محدثة ودقيقة، حيث سيعمل المركز الجغرافي على تزويد الهيئة بالصور الجوية والفضائية والخرائط الرقمية اللازمة لعملياتها.

 
 


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