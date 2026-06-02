هيئة الطيران المدني: 29 ألف رحلة و 42 ألف طائرة عبرت أجواء الأردن منذ بداية 2026

وأوضح الكابتن الفرجات في تصريح صحفي أن إجمالي حركة الطائرات (القادمة والمغادرة) عبر المطارات الأردنية قد بلغ 29,096 حركة جوية، وتوزعت هذه الحركة بين 14,159 طائرة قادمة (وصول) و14,937 طائرة مغادرة (إقلاع).
وعلى صعيد الطائرات العابرة للأجواء الأردنية، أشار عطوفته إلى أن حركة العبور سجلت نمواً قوياً ومستقراً، حيث بلغ عدد الطائرات التي عبرت الأجواء الوطنية 42,273 طائرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مما يؤكد الموقع الاستراتيجي للمملكة كشريان حيوي وآمن للملاحة الجوية الإقليمية والدولية، والذي جاء نتيجة لإنجاز مشاريع جديدة في الملاحة الجوية، وكان آخرها مشروع تحديث ومراجعة كافة الإجراءات الملاحية في المجال الجوي الأردني، والذي تم افتتاحه خلال احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الثمانين.
وفي ختام تصريحه، شدد الكابتن الفرجات على التزام هيئة تنظيم الطيران المدني المستمر بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن الجوي وتطوير البنية التحتية للملاحة الجوية، مشيداً بالجهود المشتركة لكافة الكوادر العاملة في الهيئة والمطارات الأردنية لضمان انسيابية وسلامة حركة الطيران في أجواء المملكة.
ومن جانب آخر، ذكر الفرجات أن 25 شركة طيران عاودت تشغيلها المنتظم من وإلى مطارات المملكة، ومن المتوقع ارتفاع عدد هذه الشركات مع قرب عودة عدد من شركات الطيران الأوروبية إلى المملكة، وعلى الأخص شركات منخفضة التكاليف.
