هيئة الطيران: تعليق رحلات الشركات الوطنية لبيروت إجراء تحوطي

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697810 الوكيل الإخباري- أكدت هيئة الطيران المدني أن تعليق الرحلات للشركات الوطنية هو إجراء تحوطي ناتج عن تقييم المخاطر بالنسبة للرحلات الجوية إلى بيروت.وقالت في بيان اليوم الاثنين إنه سيجري متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشغيل الرحلات الجوية بأمن وسلامة. اقرأ أيضاً مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد الرقيب أسامة الخوالدة مشاركة شبابية أردنية ببرنامج للتبادل الثقافي مع اليابان المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يتعامل مع أكثر من 38 ألف مراجعاً اجتماع حكومي لوضع خطة استثمارية سياحية لأم الجمال الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2023 حزب تيار الإتحاد الوطني يلتقي مجموعة سيدات جنوب عمان استحداث منصة خاصة بنقل الحاويات الأمانة: استمرار حملات مكافحة الحشرات والقوارض