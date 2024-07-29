هيئة الطيران: تعليق رحلات الشركات الوطنية لبيروت إجراء تحوطي

الوكيل الإخباري- أكدت هيئة الطيران المدني أن تعليق الرحلات للشركات الوطنية هو إجراء تحوطي ناتج عن تقييم المخاطر بالنسبة للرحلات الجوية إلى بيروت.



وقالت في بيان اليوم الاثنين إنه سيجري متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشغيل الرحلات الجوية بأمن وسلامة.