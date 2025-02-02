" هيئة النزاهة" تعقد محاضرات تثقيفية في مراكز الإصلاح والتأهيل

الوكيل الإخباري- - نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محاضرات تثقيفية وتوعوية لنزلاء محكومين بقضايا فساد في عدة مراكز إصلاح وتأهيل، في إطار سعيها للوصول إلى شرائح المجتمع كافة لترسيخ قيم النزاهة لديهم ونبذ أفعال الفساد ومحاربتها.

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وأشارت الهيئة في بيان اليوم الأحد، الى أن هذا النوع من المحاضرات التوعوية يساعد في تقويم سلوك النزلاء ويرفع سوية وعيهم بأهمية الممارسات الإيجابية النزيهة، ويعزز معرفتهم بالآثار السلبية لجرائم الفساد ويشجعهم على مواجهة التحديات السلبية حال انتهاء محكوميتهم، ما قد يسهل إدماجهم في المجتمع ويعزز لديهم الثقة والشعور بالانتماء.