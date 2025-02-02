 
الأحد 2025-02-02 07:40 م
 

" هيئة النزاهة" تعقد محاضرات تثقيفية في مراكز الإصلاح والتأهيل

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
الأحد، 02-02-2025 07:30 م

الوكيل الإخباري-   - نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محاضرات تثقيفية وتوعوية لنزلاء محكومين بقضايا فساد في عدة مراكز إصلاح وتأهيل، في إطار سعيها للوصول إلى شرائح المجتمع كافة لترسيخ قيم النزاهة لديهم ونبذ أفعال الفساد ومحاربتها.

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وأشارت الهيئة في بيان اليوم الأحد، الى أن هذا النوع من المحاضرات التوعوية يساعد في تقويم سلوك النزلاء ويرفع سوية وعيهم بأهمية الممارسات الإيجابية النزيهة، ويعزز معرفتهم بالآثار السلبية لجرائم الفساد ويشجعهم على مواجهة التحديات السلبية حال انتهاء محكوميتهم، ما قد يسهل إدماجهم في المجتمع ويعزز لديهم الثقة والشعور بالانتماء.


وأكدت الهيئة، أهمية التعاون مع مديرية الأمن العام الذي يجسد الالتزام المشترك بترسيخ النزاهة في المجتمع ونبذ أشكال الفساد كافة للوصول إلى بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد، ما ينعكس على تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع، مثمنة الدور الهام الذي تقوم به مديرية الأمن العام في هذه المجالات.

 
gnews

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