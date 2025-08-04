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هيئة النزاهة تنظم فعالية في "اليرموك"

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الإثنين، 04-08-2025 04:16 م

الوكيل الإخباري-    نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع جامعة اليرموك، اليوم الاثنين، فعالية بعنوان "الابتكار في النزاهة"، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف الثاني عشر من آب كل عام.

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وتهدف الفعالية إلى تحفيز التفكير الإبداعي لدى الطلبة والشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والفن التشكيلي، وتمكينهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتقديم حلول ومبادرات مبتكرة تعزز النزاهة في المجتمع.


وتضمنت الفعالية، التي أشرف عليها مركز الابتكار والتدريب في الهيئة، ومركز الريادة والابتكار في الجامعة، ورشا تدريبية متخصصة للطلبة في مجالات النزاهة والأمن السيبراني، بهدف توجيههم نحو تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع عملية تخدم قيم الشفافية والمساءلة والمساواة.

 
 
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