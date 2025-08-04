هيئة النزاهة تنظم فعالية في "اليرموك"

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع جامعة اليرموك، اليوم الاثنين، فعالية بعنوان "الابتكار في النزاهة"، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف الثاني عشر من آب كل عام.

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وتهدف الفعالية إلى تحفيز التفكير الإبداعي لدى الطلبة والشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والفن التشكيلي، وتمكينهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتقديم حلول ومبادرات مبتكرة تعزز النزاهة في المجتمع.