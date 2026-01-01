الجمعة 2026-01-23 12:13 ص

هيئة النزاهة تنظم لقاءات توعوية بالتعاون مع الأمن العام ومؤسسات حكومية

الوكيل الإخباري-    نظّمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، سلسلة من اللقاءات التوعوية في عدد من مؤسسات الإدارة العامة، شملت دائرة المكتبة الوطنية، والمركز الثقافي الملكي، ومديريات الثقافة في محافظات البلقاء والمفرق ومادبا، ومديرية بيئة الزرقاء، ومؤسسة استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

كما عقدت الهيئة 11 محاضرة تثقيفية لضباط مديرية الأمن العام، في مواقع عدة منها أكاديمية الشرطة الملكية، مركز السلم المجتمعي، مركز تدريب البحث الجنائي، مركز تدريب حقوق الإنسان، ومدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية.

 
 


