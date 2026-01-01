هيئة النزاهة تنظم لقاءات توعوية بالتعاون مع الأمن العام ومؤسسات حكومية

الوكيل الإخباري- نظّمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، سلسلة من اللقاءات التوعوية في عدد من مؤسسات الإدارة العامة، شملت دائرة المكتبة الوطنية، والمركز الثقافي الملكي، ومديريات الثقافة في محافظات البلقاء والمفرق ومادبا، ومديرية بيئة الزرقاء، ومؤسسة استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

