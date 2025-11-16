الأحد 2025-11-16 04:37 م
 

هيئة النزاهة: نتابع باهتمام تصريحات نسبت لمستثمر أردني

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
 
الأحد، 16-11-2025 03:09 م

الوكيل الإخباري-   تابعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ما تمّ تداوله ونشر على مختلف وسائل الإعلام من حديث منسوب إلى أحد المستثمرين الأردنيين ، المتضمنة تعرضه إلى ضغوطات ومعيقات حيث اعتبرت الهيئة أن ما نُشر هو بمثابة "إخبارٍ" يستدعي المتابعة للتأكد من صحته أو عدمه الأمر الذي دعاها إلى التواصل مع المستثمر المذكور لسماع أقواله فيما نُسب إليه من تصريحات .

يُذكر أن هذا المستثمر كان تقدم في وقت سابق بشكوى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد  على هيئة تنظيم الطيران المدني لرفضها منحه رخصة لإنشاء محطة وقود في حرم مطار الملكة علياء الدولي ، حيث قامت هيئة النزاهة  بمتابعة هذه الشكوى ليتبيّن أن اللجنة الخاصة بمنح مثل هذه التراخيص رفضت إنشاء محطة الوقود لأسباب أمنية تتعلق بسلامة حركة الطيران حيث أن المحطة المطلوب ترخيصها لا تبعد سوى 130 مترًا عن السياج الأمني للمدرج الشمالي للمطار المجّهز بمساعِدات ملاحية وإنارة إرشادية للطائرات عند الهبوط في الحالات الاضطرارية .


ان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يؤكد أنه يولي جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار أهمية قصوى لضمان النزاهة والعدالة وحماية حقوق ومصالح المستثمرين ومنع التجاوزات بحقهم لافتًا إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة لاستقبال أي شكاوى علمًا ، بأن الهيئة وفّرت سبل تواصل سهلة لتلقي الشكاوى من المواطنين والمستثمرين كما أنها خصصت  نافذة  لتلقي ومتابعة قضايا المستثمرين التي  يتم التعامل معها وفق القانون كما أنها تتلقى الشكاوى على موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي وعلى حساباتها في  وسائل التواصل الاجتماعي  .

 
 
