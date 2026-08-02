هيئة النقل البري تطلق التشغيل التجريبي لخطّي عمّان – الطفيلة وعمّان – معان

07:57 ص

الوكيل الإخباري- تبدأ هيئة تنظيم النقل البري، اعتبارًا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في شباط الماضي. اضافة اعلان





وقال مدير مشروع النقل المنتظم بين المحافظات في الهيئة عباده أبو قمر، إن المرحلة تشمل تشغيل خطين رئيسيين يربطان العاصمة عمّان بمحافظتي الطفيلة ومعان، من خلال شركتي روابي الطفيلة وربوع معان، اللتين جرى تأسيسهما من ائتلافات تضم المشغلين العاملين على هذه الخطوط، وتوقيع عقود تشغيلية تضمن استدامة الخدمة وحفظ حقوق المواطنين.



وأضاف أن المرحلة الجديدة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير خدمات النقل العام بين المحافظات، وفق أحدث المعايير الفنية والتشغيلية، بما يوفر خدمة آمنة وموثوقة ومنتظمة تلبي احتياجات المواطنين.



وأوضح أن خط عمّان–الطفيلة سيعمل بأسطول يضم 33 حافلة كبيرة ومتوسطة، تبدأ رحلاتها من الساعة الخامسة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وبمعدل تردد يتراوح بين 25 و40 دقيقة.



وأشار إلى أن الخط يخدم عدة مسارات تشمل: مجمع الجنوب–مجمع الطفيلة، ومجمع الطفيلة–صويلح–الجامعة الأردنية، إضافة إلى مسارات القادسية–مجمع الجنوب، وبصيرا–مجمع الجنوب، والحسا–المدينة الطبية.



وبيّن أن خط عمّان–معان سيعمل بأسطول مكوّن من 14 حافلة كبيرة ومتوسطة، تبدأ رحلاته من الساعة الخامسة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وبمعدل تردد يتراوح بين 45 و60 دقيقة، على المسار الرئيس بين مجمع الجنوب ومجمع معان.



وأكد أن كوادر الهيئة الرقابية ستتابع سير العمل خلال فترة التشغيل التجريبي، لضمان الالتزام بالبرامج التشغيلية، وتقييم مستوى الخدمة تمهيدًا لتطويرها.



ودعا المواطنين إلى الاستفادة من الخطوط الجديدة، والالتزام بالمواعيد والمجمعات المعتمدة، مشيرًا إلى أن ملاحظات مستخدمي الخدمة خلال المرحلة التجريبية ستسهم في تحسين جودة خدمات النقل العام بين المحافظات.





