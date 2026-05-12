"هيئة النقل البري" و"التدريب المهني" تبحثان تصنيع مظلات على مسارات خطوط نقل الركاب

الوكيل الإخباري- التقى مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة بمدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس رأفت الصوافين، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تصنيع وتوريد وتركيب مظلات معدنية مخصصة لمواقف التحميل والتنزيل على مسارات خطوط النقل العام للركاب في مختلف أنحاء المملكة.





وخلال الاجتماع، قدّم الصوافين نبذة تفصيلية عن عمل مؤسسة التدريب المهني والمهام المناطة بها، مستعرضًا الإمكانيات الفنية والتقنية التي تمتلكها معاهد التدريب التابعة للمؤسسة والمنتشرة في جميع محافظات المملكة، وما تقدمه من برامج مهنية تساهم في دعم المشاريع الوطنية والخدمية.



وخلص اللقاء إلى الاتفاق على قيام الفنيين المختصين في مؤسسة التدريب المهني بإعداد عدة نماذج مصغرة ومقترحة لتصاميم المظلات، كما تم التوجيه ببدء تحضير اتفاقية رسمية تؤطر آلية التعاون بين الهيئة والمؤسسة، بما يضمن تنفيذ هذا المشروع الحيوي وفق أعلى المعايير الفنية التي تخدم قطاع النقل العام والمواطنين.



وحضر الاجتماع مدير مديرية مرافق النقل في الهيئة المهندسة دلال الحنايفة، وعدد من المسؤولين في مؤسسة التدريب المهني.





