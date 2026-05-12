الثلاثاء 2026-05-12 12:53 م

"هيئة النقل البري" و"التدريب المهني" تبحثان تصنيع مظلات على مسارات خطوط نقل الركاب

"هيئة النقل البري" و"التدريب المهني" تبحثان تصنيع مظلات على مسارات خطوط نقل الركاب
"هيئة النقل البري" و"التدريب المهني" تبحثان تصنيع مظلات على مسارات خطوط نقل الركاب
 
الثلاثاء، 12-05-2026 11:23 ص
الوكيل الإخباري- التقى مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة بمدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس رأفت الصوافين، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تصنيع وتوريد وتركيب مظلات معدنية مخصصة لمواقف التحميل والتنزيل على مسارات خطوط النقل العام للركاب في مختلف أنحاء المملكة.اضافة اعلان


وخلال الاجتماع، قدّم الصوافين نبذة تفصيلية عن عمل مؤسسة التدريب المهني والمهام المناطة بها، مستعرضًا الإمكانيات الفنية والتقنية التي تمتلكها معاهد التدريب التابعة للمؤسسة والمنتشرة في جميع محافظات المملكة، وما تقدمه من برامج مهنية تساهم في دعم المشاريع الوطنية والخدمية.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على قيام الفنيين المختصين في مؤسسة التدريب المهني بإعداد عدة نماذج مصغرة ومقترحة لتصاميم المظلات، كما تم التوجيه ببدء تحضير اتفاقية رسمية تؤطر آلية التعاون بين الهيئة والمؤسسة، بما يضمن تنفيذ هذا المشروع الحيوي وفق أعلى المعايير الفنية التي تخدم قطاع النقل العام والمواطنين.

وحضر الاجتماع مدير مديرية مرافق النقل في الهيئة المهندسة دلال الحنايفة، وعدد من المسؤولين في مؤسسة التدريب المهني.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات ما الذي يحدث للقهوة بعد إعادة تسخينها؟

ل

أخبار محلية هيئة النقل: غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف بحق هؤلاء

ب

عربي ودولي سويسرا تسجل رقما قياسيا في عدد السجناء

وأوصت المنظمة باتباع عدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها: الحفاظ على نظافة المنازل وأماكن العمل. سدّ الفتحات التي تسمح بدخول القوارض إلى المباني. تخزين الطعام بطرق آمنة. اتباع أساليب تنظيف آمنة في المن

طب وصحة الصحة العالمية تحدد 7 إجراءات فعّالة للوقاية من فيروس هانتا

حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث

أخبار محلية حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث

مندوبا عن جلالة الملك .. السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيسة كوستاريكا

أخبار محلية مندوبا عن جلالة الملك .. السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيسة كوستاريكا

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

افتتاح دورة تدريبية لمسح الجمعيات التعاونية

أخبار محلية افتتاح دورة تدريبية لمسح الجمعيات التعاونية



 
 






الأكثر مشاهدة

 