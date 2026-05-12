هيئة النقل تطلق خطًا مباشرًا من إربد إلى المدينة الطبية في عمّان

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إطلاق هذه الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل وصولهم إلى الصرح الطبي، وذلك من خلال استثمار المركبات العاملة على خطي (السلط – إربد) و(مأدبا – إربد) لتشغيل هذا المسار المباشر.
وستخضع الخدمة الجديدة لإدارة شركة تنظيم الدور العاملة على خط (إربد – عمّان)؛ لضمان الالتزام بجداول زمنية منتظمة ودقيقة توفر الوقت والجهد على المسافرين.
وتقرر إطلاق الخدمة بشكل تجريبي اعتبارًا من تاريخ 31/5/2026، وستبدأ المرحلة الأولى بواقع 5 حافلات متوسطة تعمل بموجب تصاريح مؤقتة، لضمان استمرارية الخدمة وكفاءتها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود هيئة تنظيم النقل البري الرامية إلى تطوير شبكة النقل العام، وتقديم حلول نقل مرنة ومباشرة تربط المحافظات بالمنشآت الحيوية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتفعيل الدور الرقابي والتنظيمي على حركة المسافرين.
-
أخبار متعلقة
-
تربية قصبة إربد تسلّم 60 حصالة خير دعماً لمرضى السرطان
-
نقل وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة إلى مبنى مجاور لحديقة "النشامى" في مرج الحمام
-
8 آلاف حاج أردني يستعدون للتوجه إلى الأراضي المقدسة
-
تفاصيل جديدة حول مشروع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في الأردن
-
رئيس الوزراء يفتتح حديقة "النشامى" في مرج الحمام على مساحة 56 دونمًا
-
خطة شاملة من الأمن العام لضمان صيف آمن في الأردن
-
تراجع زوار حمامات ماعين 28% خلال شهرين
-
وزارة الصحة تنشر إرشادات هامة للحفاظ على صحة الحجاج خلال موسم الحج