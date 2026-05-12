هيئة النقل: غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف بحق هؤلاء

الثلاثاء، 12-05-2026 12:48 م

الوكيل الإخباري - كشفت هيئة تنظيم النقل البري عن عقوبة مزاولة أي عمل من خدمات نقل الركاب أو خدمات نقل الركاب الداخلية دون الحصول على ترخيص مسبق.

وقالت الهيئة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 22/ ج من قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 1,000 دينار ولا تزيد عن 5,000 دينار كل من يزاول أي عمل من خدمات نقل الركاب أو خدمات نقل الركاب الداخلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة أو الجهة المختصة.

 

ودعت إلى التواصل معها عبر الهاتف الأرضي (065100500) والخط الساخن (117-118).

 

 
 


منوعات ما الذي يحدث للقهوة بعد إعادة تسخينها؟

وأوصت المنظمة باتباع عدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها: الحفاظ على نظافة المنازل وأماكن العمل. سدّ الفتحات التي تسمح بدخول القوارض إلى المباني. تخزين الطعام بطرق آمنة. اتباع أساليب تنظيف آمنة في المن

