هيئة تنشيط السياحة تشارك بمعرض "روتس وورلد 2024"

وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، يُعد "روتس وورلد" الذي شاركت به أيضا سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومطار الملك حسين الدولي، ومطار الملكة علياء الدولي، أحد أكبر الفعاليات المتخصصة في صناعة الطيران، حيث يجمع أكثر من 2300 شخصية بارزة من قطاع الطيران العالمي، إضافة إلى ممثلين عن 230 شركة طيران، و530 مطارا من مختلف دول العالم.
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