هيئة تنشيط السياحة تشارك بمعرض "روتس وورلد 2024"

الوكيل الإخباري- شاركت هيئة تنشيط السياحة بالنسخة التاسعة والعشرين من مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي "روتس وورلد 2024"، في البحرين، خلال الفترة من 6 إلى 8 تشرين الأول الحالي.

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