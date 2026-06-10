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هيئة تنشيط السياحة تطلق حملة "الأردن بلا مثيل" تزامناً مع كأس العالم 2026

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هيئة تنشيط السياحة تطلق حملة "الأردن بلا مثيل" تزامناً مع كأس العالم 2026
 
الأربعاء، 10-06-2026 06:20 م

الوكيل الإخباري- أطلقت هيئة تنشيط السياحة حملة "الأردن بلا مثيل"، ضمن استراتيجية تسويقية عالمية تهدف إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة، بالتزامن مع المشاركة التاريخية الأولى للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026، من خلال ربط الإنجاز الرياضي الوطني بالترويج للمقصد السياحي الأردني وإبراز تجاربه الفريدة.

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وبحسب بيان للهيئة الأربعاء، تعتمد الحملة على محتوى رقمي مبتكر عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتعاون مع مؤثرين وصناع محتوى دوليين للتعريف بالمواقع السياحية الأردنية، وفي مقدمتها مدينة البترا، إلى جانب تعزيز حضور الأردن في المحادثات الرقمية العالمية واستقطاب شرائح جديدة من الزوار.


وتتضمن الحملة فعاليات جماهيرية وإعلامية مرافقة لمشاركة المنتخب الوطني، أبرزها تنظيم "موكب النشامى" في المدن المستضيفة للمباريات، وإنشاء "بيت الأردن" في مدينتي دالاس وسان خوسيه في الولايات المتحدة، ليكون منصة للتعريف بالهوية والثقافة الأردنية، ضمن جهود الهيئة لاستثمار الحدث العالمي في تعزيز الحضور الدولي للمملكة وترسيخ صورتها كوجهة سياحية بلا مثيل.

 
 


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