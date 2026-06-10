هيئة تنشيط السياحة تطلق حملة "الأردن بلا مثيل" تزامناً مع كأس العالم 2026

وبحسب بيان للهيئة الأربعاء، تعتمد الحملة على محتوى رقمي مبتكر عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتعاون مع مؤثرين وصناع محتوى دوليين للتعريف بالمواقع السياحية الأردنية، وفي مقدمتها مدينة البترا، إلى جانب تعزيز حضور الأردن في المحادثات الرقمية العالمية واستقطاب شرائح جديدة من الزوار.
وتتضمن الحملة فعاليات جماهيرية وإعلامية مرافقة لمشاركة المنتخب الوطني، أبرزها تنظيم "موكب النشامى" في المدن المستضيفة للمباريات، وإنشاء "بيت الأردن" في مدينتي دالاس وسان خوسيه في الولايات المتحدة، ليكون منصة للتعريف بالهوية والثقافة الأردنية، ضمن جهود الهيئة لاستثمار الحدث العالمي في تعزيز الحضور الدولي للمملكة وترسيخ صورتها كوجهة سياحية بلا مثيل.
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