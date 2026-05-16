هيئة تنشيط السياحة تطلق حملة ترويجية عالمية بالتزامن مع كأس العالم

الوكيل الإخباري- أطلقت هيئة تنشيط السياحة الأردنية حملة ترويجية عالمية واسعة النطاق بعنوان "الأردن بلا مثيل"، بهدف تعزيز حضور المملكة كوجهة سياحية آمنة وجاذبة، بالتزامن مع الاستعدادات لكأس العالم 2026 ومشاركة المنتخب الوطني "النشامى" في الحدث العالمي.



وقال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة رمزي المعايطة، مساء السبت، إن الحملة تأتي "ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز حضور الأردن عالميا كوجهة استثنائية وتسليط الضوء على المشاركة التاريخية للنشامى في الحدث الرياضي الأكبر عالميا".



وأضاف المعايطة أن الحملة تعكس "مفهوما موحدا يجمع بين مكانة الأردن السياحية وحضور المنتخب الوطني"، من خلال رسالة رئيسية مفادها أن "بعض الوجهات تُزار وبعض المنتخبات تُشجع، أما الأردن فهو تجربة لا يمكن مجاراتها ولا مثيل لها".

وأوضح أن الحملة ترتكز على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في الترويج للأردن كوجهة سياحية عالمية آمنة تقدم تجارب فريدة عبر محتوى إبداعي ومنصات رقمية تستهدف الجمهور العالمي، فيما يركز المحور الثاني على إبراز المشاركة الأولى للمنتخب الوطني في كأس العالم باعتبارها "قصة فخر وطنية تستحق الاحتفاء عالميا وإقليميا ومحليا".



وبيّن المعايطة أن الحملة تستهدف أسواق الأميركيتين، نظرا لإقامة مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، إضافة إلى مشجعي الدول المستقطبة لجماهير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.



وأشار إلى أن الحملة تشمل أيضا الأسواق السياحية المستهدفة تقليديا للأردن في أوروبا وآسيا، إلى جانب الدول العربية والدول الناطقة بالإسبانية واللاتينية "بحكم حضورها الواسع وحبها وغرامها لكرة القدم".