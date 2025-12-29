هيئة تنظيم الطاقة تبدأ مراجعة شاملة لتنظيم قطاع الغاز المنزلي

وأكدت القاق أن الشركة التي توقفت عن التزويد تعمل حاليًا على استكمال إجراءات تجديد الترخيص، مشيرة إلى أن هناك تسع شركات مرخَّصة قادرة فنيًا على مواصلة تزويد المشتركين دون انقطاع، وأن بإمكان أي مشترك التواصل مع الهيئة مباشرة لغايات تأمين تزويده بالغاز من الشركات المرخَّصة دون الحاجة إلى انتظار استكمال إجراءات الترخيص للشركة.
وأضافت أن الشركات المرخَّصة تقدم، قبل البدء بعملية التزويد، خدمة فحص شبكة الغاز المنزلية مجانًا، للتأكد من سلامتها وجاهزيتها الفنية وجودة التوصيلات، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التزويد الآمن وحماية المشترك والشركة المزوِّدة.
وفي سياق متصل، أكدت القاق أن قطاع تزويد الغاز للمنازل يشهد توسعًا متسارعًا في الأردن، ما يتطلب تطويرًا مستمرًا للإطار التنظيمي، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على مراجعة شاملة للتعليمات والأنظمة المتعلقة بترخيص وعمل شركات إيصال الغاز المنزلي، وآليات التعاقد مع المشتركين، بما يعزز وضوح الحقوق والالتزامات، ويحدِّد الأجور المستحقة على المشتركين وأي تكاليف إضافية قد تترتب على التزوّد بالخدمة، وضمان توافقها مع القواعد الناظمة وجودة الخدمة.
وفي ختام تصريحها، دعت المشتركين إلى التعاون مع الشركات المرخَّصة والسماح بإجراء الفحوصات الفنية المطلوبة، باعتبارها جزءًا أساسيًا من متطلبات السلامة وجودة الخدمة واستمراريتها، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الغاز المنزلي خلال موسم الشتاء.
