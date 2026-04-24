هيئة تنظيم الطيران المدني: العبور الجوي يستعيد 45% من نشاطه

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات، إن حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارا تصاعديا ملموسا خلال شهر نيسان الحالي، مؤكدا قدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات الإقليمية واستعادة وتيرة التشغيل تدريجيا.

وأكد الفرجات أن الأسبوع الأخير شهد تطورا إيجابيا لافتا، مع إعادة فتح دول الجوار لأجوائها، استعادت حركة العبور الجوي في المملكة نشاطها لتتجاوز ما نسبته 45% مما كانت عليه قبل الأزمة، مما يعزز دور الأردن كمركز حيوي وآمن للملاحة الجوية الدولية.



واستعرض البيانات الإحصائية التي توضح أثر الأزمة الأخيرة على حركة الهبوط والإقلاع في مطار الملكة علياء الدولي، مشيرا إلى أن مطار الملكة علياء الدولي سجل معدلاً يومياً يصل إلى 241 رحلة خلال شهر شباط قبل حرب إيران إلا أنه وخلال شهر آذار تراجع المعدل نتيجة الظروف الإقليمية ليصل إلى 131 رحلة يوميا.



وأضاف أن الحركة بدأت في التحسن خلال شهر نيسان بشكل تدريجي؛ ليرتفع المعدل ويصل إلى 145 رحلة يومياً، وسط توقعات باستمرار هذا النمو مع دخول شركات جديدة للخدمة.



وبين أن الجهود التنسيقية أثمرت عن استمرار تشغيل الشركات الوطنية.



في المقابل، أوضح أن 16 شركة أجنبية لا تزال متوقفة عن التشغيل حتى الآن، رغم تقدمها بطلبات للحصول على تصاريح للموسم الصيفي الذي بدأ في 28 آذار الماضي.