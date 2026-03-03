هيئة تنظيم الطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الملاحة الجوية

وأكد الكابتن الفرجات أن قرار إعادة فتح الأجواء اتُّخذ عقب تقييم معمق للمخاطر بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، مشدداً على أن القرار ينسجم تماماً مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال سلامة وأمن الطيران المدني .
وأوضح الفرجات أن الهيئة تضع سلامة المسافرين والطواقم الجوية، وحماية المجال الجوي للمملكة، على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الكوادر الفنية في الهيئة ستواصل مراقبة المستجدات الإقليمية عن كثب وعلى مدار الساعة، لاتخاذ أي إجراءات احترازية تضمن استمرارية العمليات الجوية بشكل آمن ومنتظم.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة المسافرين إلى ضرورة التواصل المستمر مع الناقلين الجويين لمتابعة التحديثات التشغيلية والتعديلات التي قد تطرأ على جداول الرحلات الجوية نتيجة هذه العودة.
وتؤكد الهيئة التزامها بتوفير بيئة طيران آمنة ومستقرة، بما يعزز مكانة الأردن كمركز حيوي للملاحة الجوية في المنطقة.
