الأحد 2025-11-30 03:24 م

هيئة تنظيم الطيران المدني تمنح الترخيص لمطار مدينة عمّان

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الأحد، عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبم
هيئة تنظيم الطيران المدني
الأحد، 30-11-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الأحد، عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية.

اضافة اعلان


ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة ورؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز دور المملكة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والنقل الجوي.


و قام رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، بتسليم الرخصة إلى مدير عام شركة المطارات الأردنية، المهندس أحمد العزام.


وأكد الفرجات أن استكمال متطلبات التشغيل يعكس التزام شركة المطارات الأردنية بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن وكفاءة التشغيل، مشيراً إلى أن الهيئة ستستمر في متابعة جميع مراحل التشغيل لضمان جاهزية المطار وتقديم خدمات نوعية للمسافرين.


واعتمدت الهيئة الاسم الجديد للمرفق ليصبح"مطار مدينة عمّان" (Amman City Airport)، وذلك في إطار تعزيز الهوية التشغيلية للمطار وربطه بالمشهد الحضري والخدمات التي يقدمها للعاصمة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هن

فيديو منوع قناع يبدو كأنه واقعيًّا

مظ

فيديو منوع أحد أخطر طرق القيادة في إيطاليا أثناء الشتاء!

خك

فيديو منوع محمد هنيدي في حفل عقد قران ابنته 💍

ت

أخبار محلية مدير هيئة النقل البري: توجه لإعادة تفعيل صندوق دعم النقل العام

خك

طب وصحة فواكه شتوية تعزز المناعة والهضم وتغنيك عن السكريات

هع

طب وصحة العلاج الفوري لإصابة الرأس يقلل خطر الزهايمر

ع6

طب وصحة أطعمة محببة للأطفال قد تكون كارثة صحية.. تعرف إليها

فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً الثلاثاء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة