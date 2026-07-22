هيئة تنظيم الطيران المدني: متابعة دقيقة لضمان أمن وسلامة الطيران في الأردن

02:27 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، أن حركة العبور الجوي من خلال المجال الجوي الأردني تعمل بشكل طبيعي، وتنتظم وفقاً للجداول المعدة مسبقاً. اضافة اعلان





وأوضح الكابتن الفرجات أن مركز الرادار التابع للهيئة تعامل مع 176 طائرة عبرت أجواء المملكة خلال الست ساعات الماضية، وتحديداً في الفترة ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، مما يعكس انتظام العمليات وكفاءة الإجراءات المتخذة.



وشدد رئيس مجلس المفوضين على أن هيئة تنظيم الطيران المدني تتابع عن كثب، وبمستوى عالٍ من الجاهزية، أية تطورات قد تشهدها المنطقة، وذلك بالتنسيق التام والتعاون المستمر مع كافة الأجهزة المختصة؛ لضمان أمن وسلامة الطيران المدني في أجواء المملكة.





