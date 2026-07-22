الأربعاء 2026-07-22 02:39 م

هيئة تنظيم الطيران المدني: متابعة دقيقة لضمان أمن وسلامة الطيران في الأردن

هيئة تنظيم الطيران المدني: متابعة دقيقة لضمان أمن وسلامة الطيران في الأردن
هيئة تنظيم الطيران المدني: متابعة دقيقة لضمان أمن وسلامة الطيران في الأردن
 
الأربعاء، 22-07-2026 02:27 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، أن حركة العبور الجوي من خلال المجال الجوي الأردني تعمل بشكل طبيعي، وتنتظم وفقاً للجداول المعدة مسبقاً.اضافة اعلان


وأوضح الكابتن الفرجات أن مركز الرادار التابع للهيئة تعامل مع 176 طائرة عبرت أجواء المملكة خلال الست ساعات الماضية، وتحديداً في الفترة ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، مما يعكس انتظام العمليات وكفاءة الإجراءات المتخذة.

وشدد رئيس مجلس المفوضين على أن هيئة تنظيم الطيران المدني تتابع عن كثب، وبمستوى عالٍ من الجاهزية، أية تطورات قد تشهدها المنطقة، وذلك بالتنسيق التام والتعاون المستمر مع كافة الأجهزة المختصة؛ لضمان أمن وسلامة الطيران المدني في أجواء المملكة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم إيطاليا.

عربي ودولي إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الرابع من آب

العبدلي يجدّد شراكته مع مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم ويستضيف فعالياتٍ من دورته السابعة

أخبار الشركات العبدلي يجدّد شراكته مع مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم ويستضيف فعالياتٍ من دورته السابعة

هيئة تنظيم الطيران المدني: متابعة دقيقة لضمان أمن وسلامة الطيران في الأردن

أخبار محلية هيئة تنظيم الطيران المدني: متابعة دقيقة لضمان أمن وسلامة الطيران في الأردن

روبيو: لقائي مع لافروف سيركز على أزمة أوكرانيا

عربي ودولي روبيو: لقائي مع لافروف سيركز على أزمة أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

عربي ودولي لافروف يقول إنه سيلتقي روبيو الخميس في مانيلا

البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي في أوروبا ربما أصيب بفيروس كورونا

عربي ودولي البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي في أوروبا ربما أصيب بفيروس كورونا

البنك الأردني الكويتي يعزز الاستثمار في رأسماله البشري بشراكة استراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي يعزز الاستثمار في رأسماله البشري بشراكة استراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني

ارشيفية

أخبار محلية الدفاع المدني يخمد حريق مواد كيميائية بساحة أحد المصانع في مدينة العقبة



 
 






الأكثر مشاهدة

 