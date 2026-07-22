هيئة تنظيم الطيران المدني: متابعة دقيقة لضمان أمن وسلامة الطيران في الأردن

وأوضح الكابتن الفرجات أن مركز الرادار التابع للهيئة تعامل مع 176 طائرة عبرت أجواء المملكة خلال الست ساعات الماضية، وتحديداً في الفترة ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، مما يعكس انتظام العمليات وكفاءة الإجراءات المتخذة.
وشدد رئيس مجلس المفوضين على أن هيئة تنظيم الطيران المدني تتابع عن كثب، وبمستوى عالٍ من الجاهزية، أية تطورات قد تشهدها المنطقة، وذلك بالتنسيق التام والتعاون المستمر مع كافة الأجهزة المختصة؛ لضمان أمن وسلامة الطيران المدني في أجواء المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني يخمد حريق مواد كيميائية بساحة أحد المصانع في مدينة العقبة
-
وزارة المياه تكشف اعتداءات جديدة على خطوط المياه الناقلة في العقبة
-
أمانة عمّان تبدأ أعمال قشط وتعبيد شوارع في القويسمة الخميس
-
العيسوي يلتقي وفدا من جمعية "المختلفون للثقافة والتراث"
-
العيسوي يلتقي وفدا من جمعية "المختلفون للثقافة والتراث"
-
الجمارك الأردنية تستكمل تطبيق السوق الإلكتروني الآلي للبيانات الجمركية
-
بيان صادر عن سلاح الجو الملكي
-
الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل بن حسنة غدا