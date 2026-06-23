الثلاثاء 2026-06-23 06:04 م

هيئة تنظيم الطيران تبحث مع المنظمة العربية للطيران تعزيز العمل المشترك

ل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 04:40 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني ضيف الله الفرجات، في مكتبه الثلاثاء، المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني عبدالنبي منار.

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وبحسب بيان من الهيئة، فإن اللقاء شهد تباحثا في عدة جوانب تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات وتطوير آليات العمل المشترك بين الهيئة والمنظمة.


وأضاف البيان أن اللقاء ركز أيضا على سبل الاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنظمها المنظمة لتطوير كفاءة الكوادر البشرية، ودعم الجهود الإقليمية لتطوير قطاع الطيران المدني في المنطقة العربية.

 
 


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