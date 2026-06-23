هيئة تنظيم الطيران تبحث مع المنظمة العربية للطيران تعزيز العمل المشترك

وبحسب بيان من الهيئة، فإن اللقاء شهد تباحثا في عدة جوانب تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات وتطوير آليات العمل المشترك بين الهيئة والمنظمة.
وأضاف البيان أن اللقاء ركز أيضا على سبل الاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنظمها المنظمة لتطوير كفاءة الكوادر البشرية، ودعم الجهود الإقليمية لتطوير قطاع الطيران المدني في المنطقة العربية.
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