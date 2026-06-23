هيئة تنظيم الطيران تبحث مع المنظمة العربية للطيران تعزيز العمل المشترك

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني ضيف الله الفرجات، في مكتبه الثلاثاء، المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني عبدالنبي منار.

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وبحسب بيان من الهيئة، فإن اللقاء شهد تباحثا في عدة جوانب تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات وتطوير آليات العمل المشترك بين الهيئة والمنظمة.