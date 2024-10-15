هيئة تنظيم النقل البري تمنح شركات تأجير الحافلات مهلة أخيرة

وحددت الهيئة تاريخ 31/12/2024 مهلة نهائية لشركات تأجير الحافلات لغاية تصويب الأوضاع قبل البدء بإلغاء تراخيص هذه الشركات .
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