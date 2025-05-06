الثلاثاء 2025-05-06 05:57 م
 

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذر من رسائل

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
 
الثلاثاء، 06-05-2025 04:54 م

الوكيل الإخباري-   حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من رسائل ترد من خلال تطبيقات الهاتف الخلوي
وعدم الانسياق وراء أي رسائل ترد من خلال تطبيقات الهاتف الخلوي سواء من أرقام معلومة أو مجهولة تهدف إلى تزويد هذه الجهات ببيانات شخصية أو حسابات بنكية لغايات الاحتيال.

اضافة اعلان

 


Image1_520256165334248586200.jpg 

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء ينعى وزير الشباب الأسبق هشام الشراري

شعار جامعة آل البيت

أخبار محلية افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الحقوق في جامعة آل البيت

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون وينصب حاجزا عسكريا

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية ندوة بالاغوار الشمالية حول وسطية الإسلام ومحاربة التطرف

الأمن العام

أخبار محلية "شرطة الطفيلة" تحتفل بذكرى تأسيس جهاز الأمن العام

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: قصفنا مطار صنعاء في اليمن ومحطات للطاقة

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يضرمون النار في أراضٍ قرب رام الله



 
 





الأكثر مشاهدة