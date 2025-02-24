هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تشارك بحملة لزراعة أشجار في جرش

الوكيل الإخباري- شاركت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية بحملة "بصمتنا لبيئة خضراء" في محافظة جرش.

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