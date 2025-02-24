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هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تشارك بحملة لزراعة أشجار في جرش

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
الإثنين، 24-02-2025 03:09 م

الوكيل الإخباري-    شاركت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية بحملة "بصمتنا لبيئة خضراء" في محافظة جرش.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، تضمنت الفعالية زراعة أشجار في مستشفى جرش الحكومي، ومركز صحي ساكب الشامل، بإشراف مديرية صحة جرش.

 
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