هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تشارك بحملة لزراعة أشجار في جرش

وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، تضمنت الفعالية زراعة أشجار في مستشفى جرش الحكومي، ومركز صحي ساكب الشامل، بإشراف مديرية صحة جرش.
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