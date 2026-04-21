هيئة شباب كلنا الأردن تطلق سلسلة دورات تدريبية لتمكين الشباب

الوكيل الإخباري- أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن، سلسلة دورات تدريبية متقدمة، استجابة لمتطلبات سوق العمل.

وأكدت الهيئة، في بيان الثلاثاء، أن هذه الدورات تأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية لترسيخ دور الشباب كقوة فاعلة في الاقتصاد الوطني والتحول الرقمي، من خلال تزويدهم بالمهارات المستقبلية وتمكينهم من إطلاق مشاريع ريادية مبتكرة وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.



وبينت الهيئة أنها ستطلق دورات في مجال التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد، موجهة للشباب الراغبين في بناء مشاريع بيع "أونلاين" تتناول أساسيات البيع الإلكتروني، وإنشاء الصفحات التجارية الاحترافية، وآليات الاستيراد والتعامل مع الجمارك، إضافة إلى إدارة الشحن واللوجستيات داخل الأردن واختيار المنتجات الرابحة.



كما ستطلق الهيئة دورة تسويق رقمي وتسويق بالعمولة، موجهة الباحثين عن دخل إضافي أو الراغبين بالعمل في مجال التسويق لصالح شركات ومتاجر محلية، وتشمل إطلاق الحملات الإعلانية على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الجمهور المستهدف، وإدارة الميزانيات الإعلانية، وتحليل الإعلانات الناجحة، إلى جانب التعريف بالتسويق بالعمولة كمصدر دخل مستقل.



وستنفذ الهيئة دورة بناء مواقع وتطبيقات بالذكاء الاصطناعي تتيح للشباب تصميم وبناء مواقع أو تطبيقات دون الحاجة إلى خبرة برمجية مسبقة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومنصات حديثة مثل "Replit" و"Lovable"، وتحويل الأفكار إلى مشاريع رقمية قابلة للتسويق.



وستعقد الهيئة دورات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، لأصحاب المشاريع الصغيرة والطلاب والعاملين في مجالات التسويق والتصميم والمحتوى، تغطي أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي للأعمال والدراسة، وكتابة المحتوى الإبداعي، وهندسة الأوامر للحصول على نتائج احترافية، ودراسة الجدوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بناء وكيل أعمال ذكي لإدارة المهام اليومية.



و ستقدم في مجال الإعلام الرقمي، دورة صناعة المحتوى وإدارة المنصات موجهة للشباب الراغبين في العمل كمديري منصات أو منشئي محتوى، وتشمل تصميم "البوستات" و"الريلز"، إضافة إلى كتابة "الكابشن" الجذاب، وتعديل الفيديوهات، وبناء محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي، وفهم "خوارزميات" المنصات واستراتيجيات الوصول للجمهور.