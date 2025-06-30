هيئة مكافحة الفساد تُطلق حملة "نزاهة رقمية اقتصاد رقمي آمن"

الوكيل الإخباري- أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، حملة إعلامية توعوية بعنوان "نزاهة رقمية.. اقتصاد رقمي آمن"، بهدف تعريف المواطنين وموظفي الإدارة العامة وجميع شرائح المجتمع بأهمية النزاهة الرقمية وأثرها على استدامة البيئة الاستثمارية، وضمان بيئة رقمية نزيهة وشفافة.

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وأكدت الهيئة في بيان، أنّ الحملة تأتي في إطار سعيها المستمر لترسيخ منظومة النزاهة الوطنية وإنفاذ القانون والوقاية من مختلف أشكال الفساد والحد من آثاره على المستوى الوطني، والمساهمة في دعم الاقتصاد الرقمي من خلال توعية الجمهور المستهدف بدور الهيئة في تعزيز الوعي بمخاطر الفساد والأمن السيبراني.



وأعربت الهيئة عن أملها في أن تسهم الحملة التي تستمر أسبوعين في التوعية بأهمية ترسيخ النزاهة في التعاملات الرقميّة لضمان بيئة أعمال آمنة، ما يعزّز الثقة بمؤسسات الدولة، إلى جانب زيادة وعي الجمهور بالممارسات الصحيحة التي يجب عليهم الالتزام بها لحماية أنفسهم من الوقوع كضحايا لعمليات الاحتيال الإلكتروني التي من الممكن أن تُشكّل ثغرات لممارسة أفعال فساد.