هيثم الوكيل يطلق برنامجه "وانت مروّح" على أثير "ميلودي"

الوكيل الإخباري- تبدأ اليوم الاحد أولى حلقات البرنامج الشبابي "وانت مروّح" الذي يقدمه الزميل هيثم الوكيل على أثير اذاعة (ميلودي) وسط ترحيب جماهيري واسع واتصالات عديدة من المتابعين والزملاء .



اضافة اعلان

ويبث برنامج وانت مروّح مع هيثم الوكيل على اذاعة ميلودي "التردد ٩١،١" كل يوم من الاحد الى الخميس من الساعة ٤-٦مساءً .



"برنامج ( وانت مروّح) برافق الناس وهمه مروحين بأ جواء كلها فرح وانبساط وسعادة ويتناول المواضيع بطريقة عفوية وفكاهية الناس بتحبها" .