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هيثم الوكيل يطلق برنامجه "وانت مروّح" على أثير "ميلودي"

هيثم الوكيل يطلق برنامجه "وانت مروّح" على أثير "ميلودي"
هيثم الوكيل يطلق برنامجه "وانت مروّح" على أثير "ميلودي"
 
الأحد، 03-08-2025 12:29 م

الوكيل الإخباري-   تبدأ اليوم الاحد أولى حلقات البرنامج الشبابي "وانت مروّح" الذي يقدمه الزميل هيثم الوكيل على أثير اذاعة (ميلودي) وسط ترحيب جماهيري واسع واتصالات عديدة من المتابعين والزملاء .

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ويبث برنامج وانت مروّح مع هيثم الوكيل على اذاعة ميلودي "التردد ٩١،١" كل يوم من الاحد الى الخميس من الساعة ٤-٦مساءً .


"برنامج ( وانت مروّح)  برافق الناس وهمه مروحين بأجواء كلها فرح وانبساط وسعادة ويتناول المواضيع بطريقة عفوية وفكاهية الناس بتحبها" .

 
 نتمنى التوفيق للزميل هيثم الوكيل في برنامجه الشبابي الذي يبدأ من الأحد إلى الخميس من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساءً.

 
 
gnews

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