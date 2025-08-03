هيثم الوكيل يطلق برنامجه "وانت مروّح" على أثير "ميلودي"

"برنامج ( وانت مروّح) برافق الناس وهمه مروحين بأ
نتمنى التوفيق للزميل هيثم الوكيل في برنامجه الشبابي الذي يبدأ من الأحد إلى الخميس من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساءً.
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