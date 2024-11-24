وادي الأردن: إزالة 15 اعتداء على قناة الملك عبد الله

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، حملة أمنية لإزالة التعديات على قناة الملك عبد الله في منطقة الكرامة.

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وأكدت سلطة وادي الأردن في بيان، الأحد، أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حماية الموارد المائية وضمان استخدامها العادل والمستدام.



وأضافت بأنه شارك في الحملة كوادر مديرية اعتداءات شمالي البحر الميت وإدارة الأغوار الشمالية والوسطى، وبمساندة قوة أمنية من الإدارة الملكية لحماية البيئة، ومديرية شرطة غربي البلقاء، ووحدات من قوات الدرك والأمن الوقائي.



وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 15 اعتداء لاستخدام المياه بشكل غير قانوني من القناة، في اعتداء صارخ على الموارد المائية الحيوية.



كما أكدت سلطة وادي الأردن على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة للحد من الاعتداءات على المياه، وحماية الحقوق المائية وضمان توزيعها بشكل عادل بين المواطنين والمزارعين.



وشددت على أن حملات إزالة التعديات ستستمر خلال الفترة المقبلة دون أي تهاون، لضمان استدامة الموارد المائية وتوفيرها بطرق قانونية ومنظمة.